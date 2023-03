Pelo 4° ano consecutivo Campo Grande é reconhecida como Tree City Of The World

Entre ações de preservação, inovação, manejo e proteção das florestas urbanas culminaram pela quarta vez consecutiva no reconhecimento de Campo Grande como uma “Tree City Of The World”.

Em tradução livre, significa Cidade Árvore do Mundo, o titulo é concedido anualmente pela Arbor Day Foundation e pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Para permanecer como integrante na rede de Cidades Árvores do Mundo é necessário atender a cinco padrões que ilustram o compromisso de cuidar de suas árvores e florestas, os quais tem por objetivo conectar cidades ao redor do mundo em uma nova rede dedicada a compartilhar e adotar as abordagens mais bem sucedidas para o manejo de árvores e florestas urbanas.

Mais do que nunca, árvores e florestas são um componente vital de comunidades saudáveis, habitáveis e sustentáveis em todo o mundo para a rede. O programa Tree Cities of the World está empenhado em inspirar cidades a cuidar e celebrar a copa das árvores urbanas.

O reconhecimento não tem relação apenas com a quantidade de árvores existentes na cidade e sim com a forma como a cidade planeja, realiza e mantém a gestão de suas florestas urbanas.

Dentro do conceito de Florestas Urbanas estão contemplados: a arborização urbana; o sistema de parques e áreas verdes; as áreas de preservação permanente; os remanescentes de vegetação nativa; os bosques e as formações de maciços vegetais secundários.

Para permanecer na rede, a cidade deve comprovar anualmente que cumpre os requisitos exigidos pelas instituições e nesta edição 168 cidades, de 21 países foram reconhecidas ao lado de Campo Grande, integrando uma importante rede global que lidera o caminho em silvicultura urbana e comunitária. No Brasil o número saltou de oito para 20 cidades que receberam o reconhecimento. Um crescimento de 250%.