Pelo 4º mês consecutivo, estado registra queda em todos os índices criminais

Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) mostram que pelo quarto mês consecutivo, houve redução em todos os índices criminais em Mato Grosso do Sul. As maiores quedas foram registradas nos crimes contra o patrimônio.

Em todo o estado, os roubos seguidos de morte caíram (-40%), no período de janeiro a agosto deste ano, em comparação com o mesmo período de 2022. Houveram reduções ainda nos furtos de veículos, que tiveram queda de 22,7% e nos furtos em residências que registraram redução de 17,1%.

Reduções significativas registraram também os crimes contra a vida. Foram -32,1% de feminicídios, -7% nos homicídios culposos no trânsito e -1,4% de casos de homicídios dolosos. Os bons resultados são, segundo o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, fruto dos reaparelhamento e capacitação das forças de segurança. “Nós tivemos investimentos maciços em todas as áreas, sempre com foco na preservação da vida e do patrimônio”, garante.

Para o delegado-geral da Polícia Civil, Roberto Gurgel Filho, a redução dos índices de criminalidade no Estado de Mato Grosso do Sul está diretamente ligada a dois fatores importantes: planejamento e investimento.

“Planejamento por parte da Sejusp, do delegado-geral, dos comandantes da PM e do Bombeiro e investimento do Governo do Estado naquilo que ele é demandado. Isso de uma maneira organizada reflete no trabalho das forças policiais e nos índices de criminalidade, consequentemente, na qualidade de vida da população sul-mato-grossense”, explica Gurgel.

Os roubos em geral, quando se subtrai um objeto ou bem com o emprego de violência ou grave ameaça, caíram 13,2%. Roubos de veículos tiveram queda de 20%; roubos em vias urbanas, de 12,1%; e roubos a comércios, de 10%.

De acordo com o comandante da Polícia Militar, coronel Renato dos Anjos Garnes, a segurança pública vem sendo tratada como prioridade pelo Governo do Estado, pois lida com valores que são as maiores preocupações das pessoas, ou seja, a vida, a liberdade e também com a manutenção do patrimônio que por vezes é a materialização de seu esforço de anos de trabalho.

“Os volumosos investimentos nos tornaram uma das polícias militares mais bem equipadas do país e nós retribuímos essa confiança com o empenho de nossa tropa em prestar um serviço de excelência à sociedade, o que se reflete na diminuição considerável dos índices de criminalidade, bem como, na percepção do cidadão sul-mato-grossense que, recentemente, em pesquisa realizada nos colocou como a 3ª Policia Militar mais bem avaliada do país”, explica o comandante.

(* Com informações Governo de MS)