Pelo segundo dia consecutivo, Santa Casa volta a ficar sem energia elétrica

A Santa Casa de Campo Grande - maior hospital de atendimento em Mato Grosso do Sul e o maior no Centro-Oeste em volume de atendimentos pelo SUS (Sistema Único de Saúde) - nesta terça-feira (02), pelo segundo dia consecutivo, ficou parcialmente no escuro. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do hospital que explicou que medidas foram tomadas para solucionar a situação.

"O hospital acionou imediatamente a concessionária de energia Energisa, que já está trabalhando junto com a Cogera para solucionar o problema em parceria com a equipe de Infraestrutura do hospital". (Cogera é uma empresa privada que presta serviços no setor de energia elétrica)

Diante da situação, o hospital esclareceu que não houve prejuízo aos pacientes.

"A Santa Casa esclarece que nenhum paciente foi prejudicado pela falta de energia, pois os geradores de emergência entraram em funcionamento logo após o ocorrido, garantindo a segurança e a continuidade dos atendimentos. A Diretoria Corporativa do hospital pede desculpas pelos transtornos causados e agradece a compreensão de todos", informa a nota.

Relembre

Na segunda-feira (01), o hospital teve uma queda de energia na parte da tarde e visitas aos pacientes foram canceladas. Nesta terça, as visitas já estavam funcionando normalmente, no entanto, a mesma interrupção voltou a afetar as instalações do local.

Nota:

"A Santa Casa de Campo Grande informa que, no dia 1 de janeiro de 2024, houve uma queda de energia elétrica no prédio nos períodos vespertino e noturno. A instituição esclarece que, apesar do transtorno, não houve nenhum prejuízo à segurança e à assistência dos pacientes internados, pois os geradores de emergência foram acionados imediatamente, garantindo o abastecimento nos setores críticos, como as Unidades de Terapia Intensiva, o Centro Cirúrgico e o Pronto-socorro. A Santa Casa de Campo Grande ressalta que nenhum paciente precisou ser transferido para outra unidade de saúde em decorrência da queda de energia e que apenas alguns pacientes da Unidade de Decisão Clínica - Não Crítica, (antiga Área Verde) foram remanejados para os corredores do Pronto-socorro, onde havia iluminação adequada e espaço mais arejado, por medida de precaução. E nesta terça-feira, 2 de janeiro, as visitas já retornaram ao normal no período da manhã".