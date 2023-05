Pequenos produtores terão adubo provido pelo município

A Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio lança nesta quarta-feira (3) o projeto "Adubando Oportunidades". Com o prazo de vigência até 31 de dezembro de 2024, ação garante adubo para a agricultura familiar em Campo Grande.

Transformar o material orgânico em adubo é uma solução para a destinação correta dos resíduos das sementeiras, como por exemplo do restaurante SESC, que pega a sobra dos alimentos e o transforma em fertilizante.

“Este material doado, em seu estado primitivo, não tem valor econômico atribuído, sendo muitas vezes objeto de descarte pelas empresas que trabalham com a produção e comércio de sementes. Então, a gente faz essa conexão, fecha a cadeia produtiva e dá destino correto a esse resíduo levando possibilidade de crescimento para os nossos agricultores”, explica o secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila.

Após a entrega dos materiais, a Sidagro distribui o adubo aos pequenos produtores urbanos e rurais todo o material. No caso das sementes, a compostagem é finalizada nas duas escolas agrícolas de Campo Grande e depois o material também é distribuído gratuitamente.

O evento visa consolidar a parceria da Prefeitura com as empresas Sementes Boi Gordo Ltda. e Manejo Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda. e com o restaurante SESC.

Em 2022, a Divisão de Regularização Fundiária, Associativismo e Cooperativismo disponibilizou 60 toneladas de adubos e a Divisão de Insumos e Produtos para o Agronegócio entregou 172 toneladas para os pequenos produtores.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande