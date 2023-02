Período da Piracema chega ao fim e pesca será liberada em MS

À meia-noite desta terça-feira (28) chega ao fim a piracema – período de defeso que visa a proteção dos cardumes para reprodução – e a pesca estará liberada. O assunto foi tema de conversa no Jornal CBN Campo Grande desta terça-feira (28).

O chefe de comunicação da Polícia Militar Ambiental (PMA), tenente-coronel Ednilson Paulino Queiroz, falou sobre o trabalho que resultou na autuação de 33 pessoas, 511 kg de pescado e aplicação de R$ 55 mil em multas. “Mato Grosso do Sul tem política de pesca mais restritiva do país, nós fazemos praticamente uma cartilha com orientações e isso tem feito com que se recupere o estoque pesqueiro”, disse Queiroz.



Ele falou sobre todo o balanço da Operação Piracema e destacou o uso da tecnologia, como drones, e a vigilância dos cardumes. Confira na íntegra.