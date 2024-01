Período de chuvas acende alerta sobre os perigos dos acidentes elétricos

Além do calor, o verão também é época de chuvas, que banharam Mato Grosso do Sul durante o mês de janeiro. E na reta final do mês, a previsão é de mais água caindo no estado

De acordo o Centro de Monitoramente do Tempo e do Clima (Cemtec/MS), a previsão é de pancadas de chuva entre terça e quinta-feira, com possibilidade de tempestades com raios.

Em caso de tempestades é preciso ficar alerta e tomar alguns cuidados, como não ficar em baixo de árvores nem próximo a torres, evitar coberturas de prédios e nunca ficar em locais abertos.

Vale também ficar atento aos cuidados dentro de casa para não perder eletrodomésticos. As dicas da Energisa/MS são:

• Retirar os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas;

• Nunca utilizar aparelho conectado à tomada durante temporais;

• Deixar para carregar o celular ou computador em outro momento e sempre opte por usar o notebook na bateria e pela rede Wi-Fi, dispensando o uso de fios;

• Os cabos telefônicos, cabos de TV por assinatura e fiação de antenas são capazes de conduzir a corrente elétrica dos raios até os aparelhos. Por isso, é aconselhável retirar os aparelhos eletrônicos (normalmente mais sensíveis) das conexões com rede de telefonia, TV a cabo e antena externa;

• Sempre que puder, instalar dispositivos de proteção contra surtos elétricos e aterre a rede elétrica da residência ou comércio;

• Não utilizar chuveiro, torneira elétrica, secador, chapinha etc. durante temporais;

• Não tocar em fios caídos ou em objetos que estejam em contato com a rede elétrica, eles podem estar energizados. Mantenha distância e acione imediatamente a Energisa.