Período de estiagem deve ser o maior dos últimos 24 anos

Em entrevista ao Jornal CBN CG, o meteorologista da Uniderp, Natálio Abrahão antecipou a previsão para o outono em Mato Grosso do Sul. Segundo o especialista, esta será uma estação de poucas temperaturas baixas com diferença entre as mínimas e as máximas variando em torno de 13 graus.

Para Abrahão, estas informações são fundamentais para que as cadeias econômicas e públicas se organizem para atender a população.

“Por ser uma estação com temperaturas mais elevadas, para o período, o comércio deve ficar atento ao investimento em vestuários mais leves. Para os agricultores, é importante cuidar com o período de estiagem que será o mais longo dos últimos 24 anos e vai pegar o início do plantio da soja. Já para as políticas públicas na área da saúde, tem o impacto na estratégia de combate a dengue, com altas temperaturas os ovos do mosquito eclodem mais rápido, com temperaturas mais baixas é importante reforçar a estratégia de vacinação da população contra gripe”.

O meteorologista explicou também que no outono, em meados de abril, o país sofrerá a influência da neutralidade dos efeitos de El Ninõ e La Ninã. Este período deve coincidir com a chegada do primeiro frio do ano. Acompanhe a entrevista completa.