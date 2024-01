Período de inscrições do Sisu será na segunda quinzena de janeiro

Os primeiros meses do ano são muito esperados por estudantes e vestibulandos, já que inscrições de programas de ingresso nas universidades públicas abrem e eles se veem diante de novas oportunidades.

Aos que fizeram Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2023, a inscrição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que abrirá 264.254 vagas em 127 instituições públicas, deve ser realizada entre os dias 22 a 25 de janeiro.

Continue Lendo...

O Ministério da Educação (MEC) anunciou duas mudanças neste ano. A primeira é que o programa vai abrir apenas uma vez ao ano e, conforme o cronograma, serão ofertadas vagas de cursos com início no primeiro e no segundo semestre de 2024. Contudo, o candidato não poderá escolher em qual semestre vai ingressar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A segunda novidade é na lista de espera, as universidades podem utilizar durante todo ano para preencher vagas que eventualmente não foram ocupadas na chamada regular. Conforme as diretrizes do MEC, quem não for convocado na chamada regular tem a oportunidade de expressar o interesse na lista de espera entre 30 de janeiro e 7 de fevereiro, no portal único de acesso.

O pré-requisito é que o candidato tenha participado da edição do Enem de 2023 e não tenha zerado a prova de redação. Vale ressaltar que treineiros não concorrem às vagas.

O Ministério da Educação (MEC), enfatizou que o resultado do processo seletivo será divulgado no 30 de janeiro, pelo portal único de acesso. Já a matrícula nas universidades deve ocorrer de 1 a 7 de fevereiro.

Por isso, se selecionado, o candidato deverá realizar a matrícula na universidade no período indicado no edital.

* Informações do Ministério da Educação e Agência Brasil

Clique aqui e acesse também nosso canal do Whastapp

É a CBN CG mais perto de você