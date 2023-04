Período de semeadura do milho se estende em MS e lavouras estão em diferentes estágios fenológicos

Devido ao período chuvoso dos meses de fevereiro e março de 2023, muitos produtores atrasaram para colher a soja da safra 2022/2023 no Estado, com isso, a semeadura do milho foi prolongada e as lavouras se apresentam em diferentes estádios fenológicos de desenvolvimento.

Na região de Maracaju, tem produtor que conseguiu semear o milho dentro da janela ideal com lavouras bem estabelecidas se apresentando em boas condições. Nestas áreas, o milho já se encontra nos estádios V7 e V8 de desenvolvimento, é o período de florescimento no pré-pendoamento. Já em outras áreas onde a semeadura foi mais tarde, as lavouras ainda não emergiram e o milho se apresenta nos primeiros estádios fenológicos, explicou o consultor técnico de uma empresa de consultoria agropecuária do Estado, Damião Regini.

As condições climáticas têm impactado diretamente na situação das lavouras e neste momento, a preocupação é de que o milho semeado tanto mais cedo quanto mais recente vai precisar de chuva até o final de julho. O produtor ainda torce para não pegar geadas neste ano.

É importante os produtores realizarem o manejo fitossanitário para controlar possíveis pragas e o aparecimento de doenças na cultura. A MS Integração mantém orientações técnicas com acompanhamento dos consultores em várias regiões.