Rota Gastronômica e a pesca sustentável em Corumbá

Durante as pesquisas para a Rota Gastronômica Pantaneira, edição águas, fiquei muito feliz em conhecer a Joyce que tem vários barcos no Rio Paraguai e tem um turismo de pesca sustentável que faz um serviço pela pescaria que carrega o lema: pesque, fotografe e solte.



Dessa forma são toneladas de peixes que, ao invés de saírem dos rios, ficam no rio. É o pesque e solte que foi abraçado por este pool de empresários que se juntaram para mudar a forma da pesca esportiva em Corumbá.



São 750 mil quilos de peixes que fazem parte do dia a dia das comunidades ribeirinhas. Trabalho incrível que nasce hoje do conceito do turismo responsável em Corumbá.