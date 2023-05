Fort Atacadista promove ações que fornecem praticidade ao produtor rural na hora de fazer as compras

Uma pesquisa com entidades e associações que representam o agronegócio sul-mato-grossense apontou o potencial de consumo das propriedades rurais nas redondezas de campo grande

A consulta apontou que cerca de 90% produtores pesquisados compram nos atacarejos, sendo que 83,33% das famílias compostas por 5 ou mais pessoas que estão nas propriedades rurais almoçam nas fazendas.

Esse resultado fez com que o Fort Atacadista decidisse por investimentos em eventos ligados à produção rural. A coordenadora de maketing do Fort Atacadista, Rafaellen Duarte conta ao CBN Agro sobre as ações da unidade Cônsul Assaf Trad, na avenida Coronel Antonino. Confira na íntegra: