Pesquisa da CNA pretende diminuir barreiras dos produtores rurais com a comercialização exterior

A Diretoria de Relações Internacionais da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) busca mapear os principais empecilhos no processo de produção e na política comercial brasileira. Para isso, lançou a pesquisa “Desafios à Internacionalização do Agro Brasileiro”, para diminuir as barreiras que impedem ou dificultam o acesso do produtor rural ao mercado exterior.

O objetivo é coletar informações e identificar os principais aspectos que podem gerar políticas que beneficiem o produtor e que garantem melhores condições de acesso às cadeias globais de valor. A pesquisa conta com o apoio da Agroconsult – Consultoria e Projetos.

De acordo com o assessor de Relações Internacionais da entidade, Pedro Rodrigues, a partir dos resultados da pesquisa, será possível compreender e propor soluções aos problemas de caráter regional e nacional por meio da atuação do Sistema CNA/Senar junto ao setor privado e ao Governo Federal.

Pequenos, médios e grandes produtores de diferentes atividades agropecuárias podem responder o questionário. As respostas serão consolidadas e farão parte de um estudo para mostrar os principais desafios para a internacionalização do agro.

Acesse o formulário disponível neste link.

