Pesquisa da Pecuária Municipal registra 6ª queda consecutiva no rebanho de bovinos

O efetivo bovino em Mato Grosso do Sul atingiu 18,4 milhões de cabeças em 2022. A marca representa mais um ano de queda no número do rebanho, o sexto consecutivo, sendo um declínio de 0,9% em relação à data de referência do ano anterior. A estimativa deu continuidade à retração iniciada em 2017 e segue na contramão da produção nacional que vem na crescente desde 2019 e que em 2022 teve o maior valor já estimado pela pesquisa, com 234,4 milhões, superando o recorde anterior da série histórica, de 218,2 milhões em 2016.

Apesar da queda, o estado permanece com o 5º maior rebanho do país após perder a quarta posição em 2019, com 8,4% do efetivo nacional. Na PPM 2022, depois de dois anos como terceiro colocado, o Pará subiu uma posição e com 10,6% do rebanho nacional se tornou o segundo colocado no efetivo, seguido por Goiás, que registrou participação de 10,4%. O Gráfico abaixo mostra o comparativo da evolução dos rebanhos dos 5 principais estados produtores ao longo dos últimos 20 anos.

Corumbá continuou com o segundo maior rebanho do Brasil, 1,8 milhão de animais, 9,7% do efetivo do Mato Grosso do Sul. Seguem-no os municípios de Ribas do Rio Pardo (14º do Brasil), Aquidauana (17º) e Porto Murtinho (29º). Em 2022, São Félix do Xingu (Pará) mais uma vez liderou o ranking municipal de efetivo de bovinos; o rebanho de 2,5 milhões de cabeças foi equivalente a 10,3% do efetivo paraense.

Continue Lendo...

O efetivo de vacas ordenhadas no estado, em 2022, foi de 159,7 mil animais, 2,3% a mais que o do ano anterior (156,1 mil). Entre os municípios de MS com maior número de vacas ordenhadas destaca-se Itaquiraí (11.114 vacas ordenhadas), apresentando um aumento de 15% em relação a 2021. Já o município de Paranaíba, que foi destaque na produção de 2021, sofreu queda de 19% no número de vacas ordenhadas em 2022.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No estado, o aumento no número de vacas ordenhadas foi sentido na produção de leite. Em 2022, foram produzidos 295,8 milhões de litros de leite em MS, 3,8% a mais do que no ano anterior. O valor da produção de leite foi de R$ 639,9 milhões, valor 31,3% maior que o estimado em 2021.

O município de Itaquiraí manteve a posição de maior produtor de leite no estado, com 21,7 milhões de litros, aumento de 2,9% em relação a 2021. No ranking entre as Unidades da Federação, Minas Gerais continuou sendo o maior produtor do país, com 9,3 bilhões de litros. Mato Grosso do Sul figura a 20ª posição.