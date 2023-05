Pesquisa de Endividamento e Inadimplência mostra leve recuo em Campo Grande

Dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) mostram que o índice de famílias endividadas (PEIC) em Campo Grande teve uma leve redução no mês de abril deste ano, registrando o número de 59,4% de endividados, ante 60,6% registrado no mês de março.

Segundo a pesquisa, os “muito endividados” aumentaram em relação ao mês anterior: 12,2 % em abril, perante os 11,9% de março. Entre os “pouco endividados” o aumento foi maior: 29,1% perante 26,9% em março. A economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS, Regiane Dede de Oliveira, explica que o aumento ocorreu entre a população com mais de 10 salários mínimos. “A sondagem identifica que os aumentos mais significativos foram nos indicadores referentes a consignados, financiamento de carro e crédito pessoal. Apesar disso, o percentual de famílias que afirmam que não terão condições de pagar também teve um leve recuo, o que é favorável para o comércio e para a economia”. 3,6%”.