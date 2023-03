Pesquisa do Procon-MS encontra variação nos preços de leite em fórmula na Capital

Em busca de orientar os consumidores de “leite fórmula”, o Procon de Mato Grosso do Sul (Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor) realizou pesquisa dos preços relacionados ao produto, ao todo forma contabilizados 11 farmácias, sete estabelecimentos e varejistas três atacadistas na Capital, no período de 6 a 10 de março.

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), o leite fórmula é um leite “artificial” que costuma ser mais caro que o comum, ele tem seus nutrientes modificados pelas indústrias, tendo como base principal o leite de vaca ou de cabra.

Existe no mercado vários tipos de “formulas”, entre as quais as mais conhecidas são para prematuros, antirrefluxo, sem lactose e hipoalergênicas, encontradas para consumo como liquido ou em pó.

Farmácias

Nas farmácias visitadas, a maior variação registrada foi de 60,02% e está relacionada ao Nestogeno em embalagem de 1 400g. O maior valor de R$ 39,99 e o menor valor encontrado foi de R$ 24,99. A menor variação de 0,47% no produto Nan H.A em embalagem de 800g, sendo o maior valor, de R$ 107,49 e o menor valor encontrado, foi de R$ 106,99.

Varejistas

A maior variação entre os estabelecimentos de venda a varejo, foi de 47,84%, registrada em relação ao Nestogeno em embalagem contendo 1 800g. Nesse caso, o maior valor encontrado, R$ 67,99 enquanto o menor valor foi de R$ 45,99. A menor variação de 1,37% está relacionada ao Nan Comfor, com 1 400g. O maior valor registrado, de R$ 36,99, e o menor foi de R$ 36,49.

Atacadistas

Nos locais onde as vendas ocorrem em maior quantidade, a equipe do Procon, vinculado a Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead), encontrou a variação mais alta de 21,28%, no produto Aptamil profutura, em embalagem com 2 800g. O maior valor, de R$ 96,90, e menor encontrado, foi de R$ 79,90. Menor variação de 3,10%, está relacionado ao Nan Supreme com1 800g. O maior valor, de R$ 103,00 e o menor de R$ 99,90.

Confira as pesquisas completas:

Pesquisa em Farmácias

Pesquisa em Varejistas

Pesquisa em Atacadistas

*Com informações de Assessoria de Comunicação Procon - MS