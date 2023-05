Pesquisa inédita revela desafios da empregabilidade para jovens no Brasil

A Subsecretaria de Estatísticas e Estudos do Trabalho, vinculada ao Ministério do Trabalho, realizou uma pesquisa inédita sobre a empregabilidade dos jovens brasileiros, entre 14 e 24 anos.

Os resultados desse diagnóstico apontaram uma realidade preocupante: mais de cinco milhões de jovens nessa faixa etária estão desempregados no país. Esse número representa 55% do total de pessoas nessa situação no Brasil.

Dados revelarama ainda que 52% dos jovens desempregados são mulheres e 66% são pretos e pardos. Além disso, sete milhões de jovens não estudam nem trabalham.

De acordo com o Ministério do Trabalho, as ocupações mais destinadas ao público jovem são: vendedores por telefone, vendedores, operários da construção, condutores de motocicletas, cuidadores de animais e ajudantes de cozinha, entre outros. Segundo o levantamento, em 2022, os aprendizes de 14 a 24 anos somavam cerca de 500 mil, sendo que 57% estavam na faixa etária de 14 a 17 anos completos e 42% tinham entre 18 e 24 anos.

Educação

A pesquisa também constatou que, no primeiro trimestre de 2023, 23% das jovens mulheres ocupadas e 37% dos jovens homens ocupados não concluíram o ensino médio. A taxa de ensino superior também é baixa, com apenas 9% das jovens ocupadas e 5% dos jovens ocupados possuindo essa formação.

No que diz respeito aos estágios, há 642 mil estagiários no país, sendo que 70% deles estão ocupando vagas nos órgãos do Executivo e Legislativo de estados e municípios. Jackeline Magalhães, gerente de Gestão e Negócios do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) de Mato Grosso do Sul, ressalta a importância dos estágios para que os jovens possam conquistar uma vaga no mercado de trabalho.

"Muitas empresas veem o estágio como instrumento de retenção de talentos para uma possível colocação desse jovem dentro do emprego. De 5% a 10% dos jovens conseguem se tornar funcionários na empresa que fazem estágio. Aproximadamente 25% dos estudantes que iniciam estágio em uma empresa, conseguem emprego em outras empresas antes mesmo de acabar o estágio. E existe também uma outra parcela dos jovens que não conseguem ingressar no mercado de trabalho, porque muitas vezes não tem as experiências necessárias [...] Existe também uma dificuldade em encontrar oportunidades alinhadas com aquilo que esse jovem está buscando para si profissionalmente, que vai muito além de uma colocação de trabalho puro e simplesmente, porque o jovem de busca sentido, relevância para si e para o mundo", afirma a gerente.

*Com informações de Agência Brasil