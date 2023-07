Pesquisa nacional mostra que emprego no setor industrial recuou 0,3% em 2023

O emprego na indústria de transformação recuou 0,3% em maio na comparação com abril de 2023, de acordo com dados da pesquisa Indicadores Industriais, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), que mostra que, dos cinco primeiros meses de 2023, o emprego caiu em três deles.

Na avaliação da economista da CNI Larissa Nocko, um longo período de crescimento do emprego na indústria de transformação se encerrou. A variação no ano, contudo, é positiva com crescimento de 0,9%.

“A queda do emprego está em linha com o esgotamento dos impulsos de crescimento do mercado de trabalho que ainda estavam associados à recuperação pós-pandemia, caracterizada por uma longa sequência de avanços”, explica a economista.

O faturamento real da indústria avançou 0,9% na comparação com abril. A série segue em trajetória de crescimento desde o final de 2021 e, nos primeiros cinco meses de 2023, acumula crescimento de 3,7% na comparação com o mesmo período de 2022. O recuo de 1,2% em abril foi revertido apenas parcialmente pelo resultado de maio. Desta forma, indicador permanece inferior ao registrado em março de 2023.

As horas trabalhadas na indústria de transformação cresceram 2,6% na comparação com abril de 2023 e a Utilização da Capacidade Instalada (UCI) apresentou estabilidade na comparação com abril em maio de 2023. A UCI segue em trajetória de queda desde o início de 2021. Na comparação com o resultado de maio de 2022, o recuo foi de 2,6 pontos percentuais.

*Com informações da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul