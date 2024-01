Pesquisa no ensino médio público contará com 1000 bolsas de incentivo este ano

A pesquisa, inovação e desenvolvimento utilizando como base o ensino. Neste sentido, a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (Fundect) tem o papel de fomentar a pesquisa em alto nível no estado, desde o estímulo ao desenvolvimento de empresas e pessoas.

De acordo com o Diretor-presidente do órgão, Márcio Araújo Pereira, este caminho passa inclusive pelo incentivo à pesquisa no ensino médio.

“Para este ano, serão disponibilizadas 1000 bolsas. 800 para alunos e 200 para professores. Cada equipe é formada por um professor e quatro alunos [...] dentro do ensino médio já surgiram pesquisas em diversas áreas como ambiental, inteligência artificial, fotônica, agrícolas, drones, bengala com sensor, entre outras”.

Araújo falou ainda do volume de recursos destinados para o desenvolvimento de projetos este ano pela Fundect, R$64 milhões. O diretor destacou as iniciativas voltadas as comunidades tradicionais, agricultores familiares e povos originários. Acompanhe a entrevista completa aqui.