Pesquisadores de Maracaju alertam para o monitoramento nas lavouras a fim de controlar fumagina

Pesquisadores da região de Maracaju alertam para o possível aparecimento do fundo fumagina em lavouras de milho. A fumagina no milho é formada por um fungo que se alimenta de substâncias açucaradas excretadas no processo de alimentação de insetos-praga, como exemplo a cigarrinha-do-milho, o pulgão e, até mesmo a mosca-branca.

Antes da aplicação de qualquer fungicida, é importante o produtor realizar o controle de insetos na lavoura, e seguir orientações técnicas de agrônomos. Para o produtor estar em alerta, um dos sintomas que costumam aparecer em casos de presença da fumagina são manchas escuras sob a planta, como um mofo. E, se não é realizado um manejo adequado, esse fundo pode provocar o desfolhe das plantas e a diminuição da capacidade de fotossíntese.

Estimativas

Em Mato Grosso do Sul, segundo informações já divulgadas pela Aprosoja e Governo de Estado, a estimativa para a safra de milho em 2023 é de uma área estimada em mais de 2,3 milhoes de hectares, considerando um aumento de 5,4% em relação a área da 2ª safra de 2021/2022. A produtividade esperada gira em torno de 80,33 sacas por hectare, com expectativa de produção de 11,206 milhões de toneladas.