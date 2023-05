Pessoas com TDAH e dislexia podem ter atendimento especializado em provas

Mato Grosso do Sul tem agora uma lei que garante às pessoas diagnosticadas com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Dislexia, o atendimento especializado durante as provas de concursos públicos e vestibulares realizados no estado. A Lei Nº 6.058 já foi publicada no Diário Oficial de Mato Groso do Sul. Confira a lei na íntegra clicando aqui (páginas 2 e 3).

Segundo o texto, os editais deverão trazer de forma objetiva as informações sobre as normas a respeito do atendimento especializado, e as pessoas que precisarem terão de fazer a solicitação. Será preciso comprovar a demanda por meio de laudo médico ou de profissional especializado.

O assunto foi abordado durante o Jornal CBN Campo Grande desta quarta-feira (31), que também trouxe entrevista com a psicóloga especialista em Psicoterapia de Base Analítica e em Avaliação Psicológica, Simone Leonardo Cardoso. Confira na íntegra: