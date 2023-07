PF combate fraudes previdenciárias em Campo Grande

A Polícia Federal deflagra nesta terça, 18/7, a operação “Special Conditions” com vistas a desmantelar organização criminosa especializada na obtenção do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, utilizando-se de documentos falsos. Trinta policiais federais cumprem seis mandados de busca e apreensão na cidade de Campo Grande, todos expedido pela Justiça Federal.

O trabalho investigativo iniciou-se em fevereiro de 2021 e contou com o auxílio do Núcleo de Inteligência do INSS no Mato Grosso do Sul. Estima-se que o grupo tenha causado um prejuízo de aproximadamente R$ 9 milhões aos cofres da União.

Os materiais apreendidos e eventuais presos em flagrante serão conduzidos à sede da Polícia Federal em Campo Grande/MS.

A operação foi batizada de "Special Conditions" em alusão a falsificação de documentos comprobatórios de atividade exercida em condições especiais, no intuito de concessão prematura de benefício previdenciário.

*Com nformações de Assessoria