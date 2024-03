PF combate trabalho análogo à escravidão em Bela Vista

A Polícia Federal deflagrou na terça-feira (5) a Operação Corixo, desarticulando um esquema de trabalho análogo à escravidão em fazendas de Bela Vista. A ação resultou na prisão em flagrante de um homem por posse ilegal de armas e agrotóxicos.

A investigação revelou que trabalhadores paraguaios eram submetidos a condições precárias de trabalho, em flagrante violação dos direitos humanos. A operação, que contou com o apoio do Ministério do Trabalho e Emprego, cumpriu três mandados de busca e apreensão e outras medidas cautelares para proteger as vítimas.

A operação também evidenciou a posse ilegal de armas de fogo e a armazenagem irregular de agrotóxicos, colocando em risco a segurança pública e ambiental da região.

O nome da operação, "Corixo", faz referência a um curso d'água do Pantanal, simbolizando a fluidez e a capilaridade da ação da PF no combate a crimes como o trabalho análogo à escravidão.

*Com informações da Polícia Federal