PF cumpre mandados em CG e Dourados contra de desvio de recursos de bolsas de estudos na UFGD

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (06), a operação denominada “Pós-doc fraudis”. A ação tem como objetivo impedir o recebimento, mediante fraude, de recursos destinados à bolsa de estudos.

Durante as investigações, os policiais identificaram a existência de favorecimento no ingresso e ajuste (“rachadinha”) de recursos federais destinados ao pagamento de bolsa de estudos entre o docente que coordenava o programa e discente aprovado no curso, que recebia bolsa de estudos de Pós-Doutorado de Engenharia Agrícola da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).

Na operação foram cumpridos 04 mandados de busca e apreensão em Dourados e Campo Grande, além da quebra do sigilo bancário dos investigados desta operação.

Os investigados poderão responder pelos crimes de concussão, corrupção passiva, corrupção ativa, peculato e frustração do caráter competitivo da licitação, todos do Código Penal.

A operação tem o nome “Pós-doc fraudis” por fazer alusão a conduta fraudulenta no ingresso e na obtenção de bolsa de estudos no programa de Pós-Doutorado da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).