PF deflagra operação e um dos alvos se mata durante abordagem

Na manhã desta terça-feira (6) foi deflagrada pela Polícia Federal a operação Ardea Alba em três estados brasileiros. A operação, que teve apoio do Exército Brasileiro, teve o cumprimento de 12 mandados de prisão, mandados de busca e apreensão em 25 endereços nos estados de Mato Grosso do Sul, Bahia e São Paulo, além do bloqueio de bens e valores em nome de 18 pessoas físicas e jurídicas.

Em Coxim, para evitar a prisão, um dos alvos acabou se matando com um tiro na cabeça durante a abordagem policial. De acordo com informações quando os policiais foram alvejados pelo alvo quando tentavam entrar em sua residência. Após um tempo os policiais notaram o silêncio na casa, e ao entrarem na residência visualizaram o alvo morto com um tiro na nuca

A operação foi deflagrada após meses de investigações que identificaram Corumbá e Coxim como uma das principais cidades responsáveis pelo escoamento e distribuição de entorpecentes a partir do Pantanal para os grandes centros urbanos do país.

Foi possível vincular os investigados à apreensão de 2.645 kg de cocaína, bem como à apreensão de aeronaves e veículos e prisão em flagrante de 12 pessoas.

O nome Ardea Alba é o nome científico da Garça Branca, ave da fauna pantaneira, e faz alusão ao modo de ação do grupo organizado, o transporte aéreo de drogas e pouso em pistas clandestinas no pantanal.