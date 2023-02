PIB de Campo Grande deve crescer 2,5% em 2023

Fazendo jus ao apelido de “Capital das oportunidades”, o Boletim de Desenvolvimento Econômico divulgado nesta segunda-feira (6), indica que a projeção do Produto Interno Bruto da capital, deve crescer, em termos reais, entre 2,0% e 2,5%.

Ainda que o setor agropecuário tenha uma pequena participação na economia municipal, é esperado um crescimento acima da média segundo o Boletim Econômico da Sidrago - Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio.

Mato Grosso do Sul deve acompanhar o crescimento da sua capital, com estimativa de crescimento de 2,3%, segundo a empresa de consultoria Tendência, o maior índice do país.

Outra boa notícia é o número de empresas ativas em Campo Grande, que mesmo no período crítico da pandemia conseguiu se consolidar. Se em março de 2020 haviam 103.129 empresas constituídas saltando para 117.722 em janeiro de 2023, um crescimento de 14,15%, demonstrando a resiliência da economia municipal e o espírito empreendedor do campo-grandense.

Campo Grande representa cerca de 41,20% do quantitativo estadual de empresas constituídas ativas. Em dezembro, Mato Grosso do Sul alcançou a marca de 285.743 empresas ativas. Campo Grande também se situou entre as 10 capitais com maior nível de geração de empregos em 2022, o que corrobora com as boas perspectivas de crescimento econômico para este ano e para geração de mais de 12,8 mil novas vagas de trabalho.