PIB do agro cai no 3º trimestre e acumula baixa de 0,91% em 2023

O PIB do agronegócio brasileiro recuou 1,37% no terceiro trimestre de 2023 e acumulou queda de 0,91% nos primeiros nove meses do ano. De acordo com pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) e da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), o PIB do setor pode alcançar R$ 2,62 trilhões em 2023, o que corresponderia a 24,1% do PIB do País.

Segundo pesquisadores do Cepea, o desempenho do agronegócio no terceiro trimestre foi afetado pelo recuo dos preços em todos os segmentos. O resultado só não foi mais desfavorável devido ao desempenho de safra recorde no campo e ao crescimento na produção pecuária, laticínios e volume de abates. Esses fatores, por sua vez, resultaram em um aumento na demanda tanto para os segmentos de insumos quanto para os agrosserviços.

No primário, destacaram-se significativas reduções nos preços de importantes culturas, como algodão, café, milho, soja e trigo, assim como boi gordo, frango vivo e leite.

