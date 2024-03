PIB do agronegócio de Mato Grosso do Sul cresce significativamente em 2023

O Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio de Mato Grosso do Sul registrou o maior crescimento entre os estados brasileiros no ano passado, com uma taxa de 32%. Os dados, da Resenha Regional do Banco do Brasil, colocam MS à frente de Tocantins (25,6%), Mato Grosso (23,5%) e Paraná (22,9%).

O governador Eduardo Riedel destaca a capacidade de avanço na produção sem negligenciar o meio ambiente, enfatizando a importância da harmonia entre produção e sustentabilidade. O estado é reconhecido pelo destaque no agro sustentável, com esforços contínuos para melhorar infraestrutura e logística. Medidas como a lei de proteção ao Pantanal evidenciam o compromisso com os biomas locais.

Continue Lendo...

A liderança de Mato Grosso do Sul na geração de riquezas no agronegócio reflete políticas de apoio às cadeias produtivas, defendidas pelo Governo do Estado. Incentivos fiscais, linhas de crédito e políticas públicas efetivas impulsionam o setor, abrindo novas perspectivas em trabalho e sustentabilidade.

Além disso, o estado registrou avanços significativos em outros setores, com crescimento de 1,1% na Indústria, 4,3% nos Serviços e 8,4% no PIB total. Em termos de participação nas riquezas nacionais, Mato Grosso do Sul se destaca com 7,6% na agropecuária, com destaque em produtos como soja, milho e algodão.

Para o futuro, mesmo com desafios como a estiagem, o estado mantém estimativas otimistas, com projeções de safra de soja ainda maiores e expectativas de crescimento na economia nacional. O Banco do Brasil projeta um crescimento de 1,8% na economia brasileira em 2024, impulsionado pela queda na taxa de juros e outros fatores favoráveis.

*Com informações da Semadesc/MS