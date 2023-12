Pintado com creme de pequi

Confira a receita

Tempere com limão, alho, pimenta do reino e sal a gosto 1 Kg de filé de pintado e depois faça um empanamento simples na mistura de fubá com farinha de trigo e frite rapidamente por imersão (em óleo).

Depois de frito use quatro tomates sem pele e sem sementes, cebola picada, uma colher de sopa de molho de tomate, e refogue bem com a quantidade de uma colher de café de azeite de dendê.

Depois monte num refratário de vidro: o molho de tomate por baixo, as postas de peixe empanadas por cima e por último cubra com molho branco (2 col de sopa de maisena, 2 1/2 xic. de leite, 1 colher de sopa de manteiga) deixe engrossar e depois bata 200 gramas de polpa de pequi com 1 latinha creme de leite.

Misture no molho branco, cubra, coloque queijo muçarela em fatias e leve ao forno para gratinar.

Sirva com arroz branco.

