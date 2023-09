Piranhas se reproduzem no Bioparque Pantanal

Na última sexta-feira (15), dois casais de piranhais, espécie nativa do Pantanal sul-mato-grossense, reproduziram-se em cativeiro. Momento importante para a ciência aconteceu no Bioparque Pantanal, o maior aquário de água doce do mundo.

Feito inédito foi todo registrado pelos biólogos e visitantes. Depois desta primeira reprodução, são esperadas novas ovas de piranha nos aquários e o estudo completo do comportamento reprodutivo desses peixes.

