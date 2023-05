Pirineus Catalães sob olhar do Chef Paulo Machado

Os Pirineus Catalães constituem um território de grande riqueza - situado na Catalunha, uma comunidade autônoma da Espanha, com paisagem plena de contrastes, espaços de interesse natural, reservas especiais de proteção e áreas protegidas. Abriga monumentos românicos declarados Patrimônio da Humanidade e vales cheios de histórias.

Além de tudo isso, é um local perfeito para uma expedição gastronômica. E é justamente aqui onde estou com meu grupo FoodSafaris esta semana para caçadas de sabores num local formidável. Uma excelente gastronomia, festas e comemorações centenárias fazem os Pirineus Catalães um destino turístico incomparável.

Estamos acomodados no Ecoresort Cerdanya. Local dirigido pelo especialista em permacultura David Isern.

Ele acaba de nós dar uma aula muito especial sobre este tema que está cada vez mais se tornando tendência para quem trabalha com hortas e pequena produção de agricultura.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo estudos da UFSC, “atualmente a permacultura é considerada uma ciência socioambiental de planejamento de assentamentos humanos autossustentáveis, que evoluem naturalmente em relacionamentos dinâmicos e renováveis com o ambiente ao seu redor, que congrega o saber científico com o tradicional popular e visa, é claro, a nossa permanência como espécie na Terra.

A permacultura possui três éticas e alguns princípios de planejamento que são baseados na observação da ecologia e da forma sustentável de interação, produção e de vida das populações tradicionais com a natureza, sempre trabalhando a favor dela e nunca contra.

Éticas da permacultura

1. Cuidar da terra

2. Cuidar das pessoas

3. Cuidar do Futuro (Dixon, 2014; Harland, 2018; McKenzie e Lemos, 2008) incentivando Limites ao crescimento e ao consumo (Mollison, 1988) e a Partilha justa (Holmgren, 2002)”.

Ouça abaixo minha coluna exibida nesta quarta-feira (24) no Jornal CBN Campo Grande: