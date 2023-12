Pitbull solto ataca moradores e gatos em Campo Grande

Um cachorro da raça pitbull solto na rua atacou moradores e gatos no bairro Jardim Carioca, em Campo Grande na quinta-feira (30).

Segundo informações da Guarda Civil Metropolitana (GCM), o animal estava solto desde às 5h da manhã e atacou uma mulher, que precisou ser atendida em uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA). A mulher sofreu ferimentos leves.

Além da mulher, o pitbull também atacou e matou pelo menos quatro gatos. Um deles ainda se encontrava no local e pertencia a uma moradora do bairro.

A GCM foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar no local, encontrou o pitbull ainda agressivo. Os agentes da guarda montaram um bloqueio com as motos para impedir que o animal atacasse outras pessoas.

A Guarda chegou a transportar dois jovens em uma moto, para evitar que fossem mordidos. Os jovens foram retirados do local com segurança.