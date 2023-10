Planejamento terapêutico contribui para eficácia do tratamento

Os benefícios da adoção do planejamento terapêutico e de que forma ele contribui para a eficácia do tratamento foram destaques no quadro Consultório CBN desta quarta-feira (18). O cirurgião vascular, Edgard Nasser, detalhou que todo o processo começa com uma avaliação precisa. “O planejamento, essa organização, envolve a clínica, procedimento e acompanhamento do paciente no pós".

Além da avaliação precisa, outros aspectos do planejamento são importantes como a escolha da abordagem; a identificação de complicações e condições associadas; a personalização do tratamento; a minimização de riscos; o estabelecimento de expectativas e o acompanhamento contínuo.

