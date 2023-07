Planejar o futuro através dos planos de previdência privada

Boa parte dos trabalhadores, especialmente a parcela mais jovem, demora a pensar no plano de previdência. Em parte, esta busca pode ser explicada pela expectativa de aposentadoria do trabalhador por idade, 60 anos para as mulheres e 65 anos para os homens.

No entanto, muito além da aposentadoria, os planos de previdência privada são hoje importantes carteiras de investimentos. Para isso, cabe ao interessado a contratualização do serviço com as seguradoras.

No CBN Mercado Financeiro, o colunista João Soares destacou algumas das vantagens desta opção de investimento.

“Um fundo de previdência pode ajudar com processo sucessórios; fiscalmente com a redução de tributos pago sobre investimentos; e em planejamento tributário de curto prazo para quem é assalariado, recebe rendimento anual e faz declaração detalhada de rendimentos”. Acompanhe a entrevista completa.