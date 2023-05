Plano estadual inicia com qualificação e mil vagas de emprego em MS

O Governo do Estado lançou, na tarde desta terça-feira (2), o plano estadual “MS Qualifica para um novo futuro”, no auditório da Governadoria com a presença de autoridades e representantes do poder público, sindicatos e intituições. O Plano busca contribuir com os trabalhadores para obtenção de melhores empregos, criar novas oportunidades e promover a inclusão social em Mato Grosso do Sul.

Durante o evento foram assinados acordos de cooperação para realização do plano e o termo de compromisso do programa “Voucher Transportador”, primeira ação que será colocada em prática pelo plano no estado. O projeto é promovido pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), em parceria com o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat) e facilita a qualificação de motoristas para veículos de cargas e ônibus, além de arca com os custos para inclusão das categorias “D” e “E” na carteira de habitação.

"O Sest/Senat vai fazer, de forma gratuita, o acompanhamento e a execução do projeto em si, para fazer a mudança de categoria dos candidatos, e a qualificação dessas pessoas com dois cursos, um curso básico de 50 horas e mais uma outra formação adicional para quem desejar determinada atuação. Um exemplo seria a movimentação e operação de produtos perigosos, ai complementa as 107 horas de capacitação para entregarmos profissionais mais bem qualificados para o mercado de trabalho", explica o diretor-adjunto do Sest/Senat, Vinícius Ladeira.

Para este programa serão abertas mil vagas nas regiões de Campo Grande, Três Lagoas, Dourados, Corumbá, Chapadão do Sul e São Gabriel do Oeste. O “Voucher Transportador” vai funcionar como uma escola de motoristas profissionais e, além da qualificação, os motoristas terão isenção nas taxas do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) referente a habilitação nas categorias “D” e “E”, assim como o custeio de todo processo (habilitação), inclusive quanto aos pagamentos às autoescolas e exames,

Segundo o secretário de estado da Semadesc, Jaime Verruck, o projeto atende uma demanda reprimida em Mato Grosso do Sul

"O detran abre mão da sua receita (cerca de R$ 4,5 milhões) a partir de um projeto de lei que está sendo elaborado e tem um papel relevante também no registro de todos esses profissionais. Com esse apoio a gente pode atender essa demanda latente do estado, são várias vagas e nós vamos fazer a ligação da mão de obra com o empregador. Nosso foco são o motoristas que já possuem carteira até a C e nós vamos oferecer o curso em horários que essa pessoa possa fazer, final de semana e a noite. Acreditamos que a demanda será grande e, a partir disso, vamos fazer uma triagem daqueles 'aptos' à atingirem as qualificações D e E", afirma.

Ainda de acordo com a Semadesc, existem atualmente 500 caminhões parados por falta de motoristas habilitados para esta função e há uma demanda crescente no Estado por estes profissionais, em função do aumento da produção, principalmente no setor de celulose.

De acordo com o Governador do Estado, Eduardo Riedel, o projeto terá início em até duas semanas, dependendo da tramitação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e será de extrema importância para a economia do estado.

"Assim que o projeto for aprovado na Assembleia, em até 15 dias, nós damos início com a seleção das pessoas através do Sest/Senat. Está previsto também que o Detran instale um posto de atendimento dentro do Sest/Senat para agilizar o atendimento. O projeto também tem uma demanda de inclusão de pessoas com deficiência e de mulheres, que compõe eixos muito importantes do nosso governo. Não queremos deixar ninguém para trás, queremos incluir as pessoas à margem do processo dentro do sistema de desenvolvimento gerando emprego e renda", conta Riedel.

Riedel ainda destacou que "o Voucher Transportador é só o começo, diante das outras ações que estão por vir dentro do plano estadual MS Qualifica para um novo futuro".