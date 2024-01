Plantão de vacinação aos sábados terá 'rodízio' na Capital

A partir de hoje (13), o plantão de vacinação será realizado em diferentes unidades a cada semana. Segundo a secretaria Municipal de Saúde (Sesau), a intenção é ampliar o acesso da população ao serviço de saúde. Até então, os pontos de imunização eram fixos.

“A cada semana iremos estabelecer ao menos duas unidades que irão atender aos sábados em regiões diferentes, o que vai possibilitar que a população tenha um acesso facilitado. Anteriormente nós optamos por manter pontos fixos, mas a baixa procura mostra que há uma saturação em determinados pontos. Diante disso, estabelecemos essa nova estratégia com o objetivo também de ampliar a nossa cobertura vacinal”, diz a superintendente de Vigilância em Saúde da Sesau, Veruska Lahdo

Neste sábado (13), duas unidades estarão abertas para atendimento à população. Quem quiser colocar a vacina em dia, pode buscar a USF Moreninhas, na Região Bandeira, ou a UBS Caiçara, na Região. Ambas unidades irão funcionar até às 17h.

Todas as vacinas do calendário estarão disponíveis, com exceção daquelas que possuem cronograma específico, como é o caso da BCG. Para conferir os públicos, clique aqui. Nas unidades abertas para vacinação aos sábados também estará sendo ofertado o teste para Covid-19.

Durante a semana, mais de 70 locais espalhados pelas sete regiões urbanas e distritos do município ofertam a vacinação.