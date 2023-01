Plantão de vacinação contra a covid-19 é realizado neste sábado

Após receber novo lote de vacinas do Ministério da Saúde com 1,7 mil doses de Coronavac, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), retomou a vacinação contra a covid-19 em crianças de 3 a 4 anos de idade.

E para alcançar mais pessoas, tanto dentro quanto fora desse público alvo, neste sábado a Sesau realiza plantão de vacinação e testagem contra a covid-19 em três unidades de saúde das 7h30 às 17h, são elas: UBS 26 de Agosto, UBS Dona Neta e USF Moreninhas.

Durante a semana, tanto a vacina quanto a testagem ficam disponíveis em 74 unidades básicas e de saúde da família, seguindo cronograma da Sesau.

A vacinação está disponível para crianças de seis meses a menores de 1 ano sem comorbidades, crianças de 1 a 2 anos com comorbidades e com 12 anos ou mais, além das que já podem tomar as doses de reforço.

Qual dose devo tomar?

Conforme indicação médica para cada imunizante e público, as doses de reforço devem ser tomadas seguindo um intervalo de 28 dias à quatro meses, de acordo com calendário pré-estabelecido pela Sesau.

A aplicação da 2ª dose de reforço (quarta dose) está liberada para todas as pessoas com 18 anos ou mais vacinadas com a 3ª dose há pelo menos quatro meses. Você pode conferir as suas doses através da carteirinha digital, disponível no site vacina.campogrande.ms.gov.br.

*Com informações da Sesau