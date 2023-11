Do feriado de finados até este sábado (4), a SESAU (Secretaria Municipal de Saúde) informou que haverá plantão de vacinação em três UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e USFs (Unidade de Saúde da Família)

Estarão funcionando as unidades :

UBS 26 de Agosto;

UBS Dona Neta;

USF Moreninha.

As vacinas do calendário estarão disponíveis e para conseguir se vacinar, basta levar documento com foto. A partir de segunda-feira (6), as demais unidades básicas de saúde voltarão a funcionar normalmente.