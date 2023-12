Plantão de vacinação: último dia do ano para atualizar a carteirinha

Para quem quer entrar 2024 com o pé direito e imunizado, neste sábado (30), o plantão de vacinação ocorre em três unidades básicas e de saúde da família, em Campo Grande.

O horário de atendimento será das 7h às 17h, sem interrupções, nas seguintes unidades de saúde: Unidade Básica de Saúde (UBS) Dona Neta, localizada no Bairro Guanandi, região do Anhanduizinho; Unidade de Saúde da Família (USF) Moreninhas, situada na região do Bandeira; e UBS 26 de Agosto, na região Central. Todas essas unidades também oferecem serviços de testagem para a Covid-19.

Continue Lendo...

No dia 01 de janeiro, apenas a USF Moreninhas estará aberta para vacinação e testagem. O atendimento será das 7h às 17h. Todas as vacinas do calendário estarão sendo ofertadas, incluindo as da gripe e da Covid-19, com exceção dos imunizantes que seguem um cronograma específico, como a BCG.

*Com informações da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU)