Plataforma federal reúne dados e tendências do e-commerce

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços disponibilizou uma plataforma digital para mapear o setor das vendas online no país, onde a movimentação do e-commerce cresceu mais de cinco vezes em sete anos.

Em 2016, o montante gerado foi de R$ 35 bilhões, dando um salto para R$ 187 bilhões em 2022. A nova plataforma do Observatório do Comércio Eletrônico foi desenvolvida em parceria com a Receita Federal, cuja base de dados sobre a nota fiscal eletrônica alimenta a ferramenta disponível na internet.

Além de uma visão geral sobre as vendas eletrônicas no país, o painel também discrimina as categorias de produtos mais comercializados, os valores das transações, as unidades da federação de origem e destinatários dos bens e serviços negociados e tendências do setor.

Acesse a plataforma neste link.

*Com informações de Agência Brasil