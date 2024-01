Plataforma online permite agendamento de preventivo

A Rede Municipal de Saúde de Campo Grande oferece o agendamento online do exame preventivo para as mulheres.

Por meio da plataforma desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), em parceria com a Agência Municipal de Tecnologia e Informação (Agetec), é possível a paciente escolher a unidade, data e horário que deseja realizar o procedimento.

O exame preventivo Papanicolau é indicado para mulheres de 24 a 64 anos. Ele é ofertado em todas as unidades básicas e de saúde da família durante todo o ano. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer do colo do útero é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre mulheres no Brasil.

Para agendar o exame preventivo, a paciente deverá acessar o link, também disponível no site oficial da Sesau. Basta preencher o cadastro e buscar a data, horário e local desejado para fazer a coleta.

Mamografia

Nas unidades de saúde também é feito o agendamento para a mamografia de rastreamento (quando não há sinais nem sintomas), indicado para mulheres de 50 a 69 anos. O exame deve ser feito uma vez a cada dois anos.

