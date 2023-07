Plataforma visa eliminar o uso de papel em processos administrativos

Para digitalizar cada vez mais os trabalhos dos servidores do estado, o Sistema de Processo Administrativo foi lançado oficialmente na manhã desta segunda-feira (24) no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. O Sistema de Processo Administrativo é uma iniciativa das secretarias de Governo e Gestão Estratégica e de Administração, e tem como objetivo unificar as demandas internas e externas relacionadas à tramitação de documentos e virtualização de processos da administração pública.

O governo estadual implementa a plataforma de processos administrativos digitais para eliminar o uso de papel e assim gerar economia aos cofres públicos e sustentabilidade ambiental. Esta mudança dará mais agilidade aos processos e ao mesmo tempo será uma ação sustentável, com foco na responsabilidade ambiental.

"A transformação digital transformou o mundo e os processos, e não é diferente da relação do governo com a sociedade e para isso nós temos que atuar em duas frentes, na de serviços de maneira geral e também nos processos internos, nos serviços e na extinção de impressão, de papel e de burocracia. É um processo que eu não abro mão de fortalecer para que a gente possa chegar no final do meu mandato com o governo todo digitalizado", afirma o governador do estado, Eduardo Riedel (PSDB).

A implantação do Processo Administrativo Eletrônico para todo o Estado foi feita através da assinatura do Decreto de Regulamentação que institui o Cogepae (Comitê Gestor do Processo Administrativo Eletrônico), responsável pela implantação do Sistema do Processo Administrativo Eletrônico nos órgãos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual.

Ao final do evento, por se tratar de uma iniciativa que us softwares de empresas terceirizadas, o gestor do estado ainda destacou que é possível que sejam realizados concursos públicos para a área de TI em Mato Grosso do Sul.