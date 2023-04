PM Rodoviária inicia operação nas rodovias estaduais

O Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) iniciou na manhã desta quarta-feira (20), às 8h, a Operação Tiradentes 2023 nas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul. Até a manhã de segunda-feira (24), o objetivoé combater as principais infrações de trânsito nas rodovias.

A operação foi antecipada com o intuito de prevenir acidentes. Ao todo foram empregadas 20 viaturas, com cerca de 90 policiais militares empenhados, para preservar a vida das pessoas que irão vijar no período e aumentar a sensação de segurança nas rodovias.

A atenção será redobrada para as rodovias que dão acesso a municípios e áreas com maior fluxo turístico, como a região de Bonito e Ponta Porã, distritos de Palmeiras e Piraputanga, entre outros.

Para denúncias e informações, ligue 198.

*Com informações de Governo do Estado