Diário Oficial divulga resultado das entrevistas nos concursos para PM e Bombeiros

Os resultados das Entrevistas de Verificação dos candidatos que se autodeclararam negros ou índios na inscrição dos concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar já estão publicados no Diário Oficial do Estado, na edição desta sexta-feira (27).

Publicação foi realizada pelas Secretarias de Administração (SAD) e de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), com informações de mais uma etapa do concurso para provimento nos cargos de soldado e oficial.

O candidato negro ou índio ausente na Entrevista de Verificação ou que não recebeu parecer conclusivo favorável da Comissão de Verificação, deixará de concorrer às vagas reservadas e terá seu requerimento de inscrição processado como ampla concorrência, desde que preenchidos os demais requisitos previstos em Edital.

Todas informações relacionadas aos resultados estão disponíveis na edição n. 11.059 do Diário Oficial do Estado (DOE), entre as páginas 76 a 90.