PMA autua proprietário rural em R$ 19 mil por queima de lenha sem autorização

A Polícia Militar Ambiental de Costa Rica autuou um proprietário rural em R$ 19 mil por queima de lenha sem autorização ambiental. A ação ocorreu durante uma fiscalização de rotina no município de Camapuã, no interior do Mato Grosso do Sul.

Os agentes encontraram o proprietário realizando a queima de montes e leiras de lenha proveniente de um desmatamento legal. O homem alegou que desconhecia a proibição de realizar queimadas durante o período de seca e que não havia solicitado autorização ao órgão ambiental.

Diante da infração, a atividade foi paralisada e o responsável foi autuado por crime ambiental.

Continue Lendo...

Queimadas são proibidas em período de seca

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O uso do fogo para limpeza de terrenos ou para outros fins agrícolas é proibido em período de seca no Mato Grosso do Sul. A medida visa prevenir incêndios florestais, que podem causar grandes prejuízos ambientais e econômicos.

A Polícia Militar Ambiental orienta os proprietários rurais a se informarem sobre as normas ambientais antes de realizar qualquer atividade que envolva o uso do fogo.