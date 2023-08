PMA de Bataguassu prende mãe e filho por descaminho

Na manhã dessa terça-feira (1), a equipe da Polícia Militar Ambiental de Bataguassu estava em operação de fiscalização ambiental, realizando uma barreira policial no Posto Fiscal Porto XV de Novembro. Durante a ação, um veículo se aproximou da barreira e, ao avistar os policiais, executou uma manobra abrupta de retorno.

Os policiais iniciaram o acompanhamento do veículo, que eventualmente estacionou em frente a um restaurante nas proximidades da rodovia BR 267. Após abordagem, constatou-se que a condutora do veículo estava acompanhada de seu filho de 23 anos. Quando questionada sobre a tentativa de fuga, a mulher revelou que estava transportando uma carga de 20 celulares da marca Xiaomi e 3900 baterias para celular de diversos modelos. A mercadoria, de acordo com a motorista, tinha origem no Paraguai e carecia de documentação fiscal, sendo direcionada ao estado de São Paulo.

A condutora também informou que frequentemente realizava viagens semelhantes, cerca de duas vezes por semana, para o transporte de mercadorias. Ela alegou obter um lucro mensal aproximado de R$ 4.000,00 com essa atividade. Diante dos elementos apresentados, tanto a mãe quanto o filho foram detidos em flagrante pelo delito de descaminho. Os produtos apreendidos foram encaminhados às autoridades da Polícia Federal em Três Lagoas.