PMA de Bonito autua dona de rancho em R$ 7 mil por desviar água de córrego para uma represa

Policiasi Militares Ambientais de Bonito realizaram fiscalização ambiental em um rancho, localizado margeando a rodovia MS 345, na área rural do município e autuaram quarta-feira (15) a proprietária, por degradação de área protegida de mata ciliar ao desviar córrego e construir represa sem autorização ambiental.

Os policiais verificaram que a infratora havia construído uma caixa em alvenaria de 3 m² no leito do córrego Pequetito, com o objetivo de desviar água por gravidade por um cano de 100 milímetros para uma represa construída próxima à propriedade, degradando áreas protegidas de preservação permanente (APP), sem a licença ambiental. Segundo o esposo da proprietária, que acompanhou a vistoria, a obra fora executada há aproximadamente sete anos. As atividades foram paralisadas.

A proprietária do rancho, residente em Bonito, foi autuada administrativamente e foi multada em R$ 7.000,00. A autuada foi notificada a remover a construção do córrego, sem afetar mais ainda a área protegida e deixar o córrego em seu curso original. Ela também responderá por crime ambiental de degradação de área de preservação permanente (APP). A pena para este crime é de um a três anos de detenção.

*Com informações de PMA-MS