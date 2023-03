PMA e IHP instalam câmeras para evitar atropelamentos na BR-262

A Polícia Militar Ambiental e o Instituto Homem Pantaneiro (IHP) fecharam parceria neste ano de 2023, para desenvolvimento de um programa educacional, de orientação e de intervenções diretas e indiretas, com o objetivo de redução dos atropelamentos de animais silvestres na rodovia BR 262, especialmente, no trecho mais crítico, entre Aquidauana e Corumbá.

Policiais Militares Ambientais de Miranda e técnicos do IHP estão instalando mais câmeras e coletando os cartões de memória das que já estavam instaladas no monitoramento dos locais detectados pelos pesquisados do Instituto como mais preocupantes e onde há maior trânsito de animais.

Além das câmeras e de uma maior frequência de barreiras educativas, realizadas especialmente nos Postos da Polícia Militar Ambiental presentes na BR-262, também estão sendo instalados bonecos com bandeiras de alerta, para que os motoristas tenham mais cuidado, tendo em vista serem esses locais identificados como pontos de migração de animais, minimizando assim, riscos aos animais e aos próprios motoristas e demais usuários da rodovia.

*Com informações de Assessoria PMA