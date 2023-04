PMA fecha serraria ilegal em bairro de Campo Grande e autua proprietário da empresa em R$ 20 mil

Depois de receber diversas denúncias de poeira e poluição sonora provocados por uma serraria no Bairro Vila Planalto, Policiais Militares Ambientais de Campo Grande autuaram na tarde do último domingo (16) o proprietário e interditaram a empresa. No sábado (15) a equipe esteve na serraria, que funcionava em um galpão antigo que faz divisa diretamente com residências vizinhas e encontrou dois funcionários diaristas, que estavam em plena atividade de desdobramento de madeira de eucalipto, fazendo cortes tipo lenha para comercialização.

A PMA confirmou as denuncia de poluição sonora e sujeira, além disso os funcionários encontrados no local trabalhavam sem equipamento de proteção. No local foi averiguado que não havia o descarte correto de resíduos. Também não havia nenhum tipo de exaustor para o pó de serra que emana da atividade, sendo este lançado ao ar sem nenhum controle e ainda atingindo residências vizinhas. Os maquinários, madeiras em deposito e resíduos estavam espalhados pelo galpão inadequadamente.

O proprietário não estava no momento da vistoria, porém, informou via telefone que não possuía a licença ambiental obrigatória. A serraria foi embargada. O proprietário (43), residente em Campo Grande foi localizado e autuado administrativamente além de multa de 20 mil reais. Ele também responderá pelo crime ambiental de funcionar atividade potencialmente poluidora sem a licença ambiental, com pena prevista de um a seis meses de detenção e foi notificado a procurar o órgão ambiental para se adequar e tentar a regularização da atividade.