PMA intensifica fiscalização contra pesca predatória em Mato Grosso do Sul

O Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) de Mato Grosso do Sul intensificou a fiscalização contra a pesca predatória no estado. A operação, batizada de "Verde Guardião", incluiu bloqueios em rodovias e estradas vicinais, além de um reforço no patrulhamento fluvial.

Durante as ações, a PMA realizou vistorias em estabelecimentos comerciais, verificando se as declarações de estoque estavam em conformidade com os peixes armazenados. Também foram realizadas abordagens a pescadores, com o objetivo de coibir o uso de petrechos proibidos, como redes de arrastão e espinhéis.

Os esforços da Polícia Militar Ambiental resultaram em duas prisões em flagrante. Em Angélica, um homem foi detido enquanto retirava uma rede de pesca do rio. Em Camapuã, outro pescador foi flagrado às margens do rio com petrechos proibidos.

Além das prisões, a PMA também realizou um resgate no rio Taquari, em Coxim. Um homem estava se afogando, e a polícia foi acionada para socorrê-lo. O homem foi resgatado com vida.

*Com informações da PMA