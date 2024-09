PMA investiga morte de gados em fazenda abandonada às margens do Rio Taquari

A Polícia Militar Ambiental (PMA) de Coxim está investigando o abandono de gado em uma propriedade rural localizada às margens do Rio Taquari, na região conhecida como Tupã, a cerca de 80 km de Coxim. A investigação teve início na quinta-feira (5), após uma denúncia feita por pescadores da área, que relataram a presença de animais mortos à beira do rio.

No local, as equipes encontraram 11 animais mortos, a maioria próximos ao Rio Taquari. A ausência de sal, suplementos, feno e água na propriedade indica que os animais podem ter se dirigido ao rio em busca de água, mas, debilitados e sem forças, acabaram atolados e não conseguiram sair. As condições precárias do local apontam para uma situação de maus-tratos.

Devido à grande extensão da fazenda, as equipes ainda não concluíram o levantamento completo. O capitão Anderson Abrão Elias, da PMA de Coxim, informou que há a possibilidade de outros animais estarem em situação semelhante. "Esses gados já estavam em situação de maus-tratos, enfraquecidos. Eles atolam e não conseguem sair. Já morreram 11 animais às margens do rio", declarou.

A identificação do proprietário ainda não foi possível, uma vez que o gado não está marcado, e os vizinhos não souberam fornecer informações sobre o dono da fazenda.

Diante da gravidade da situação, a PMA solicitou o apoio da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), que enviou uma equipe para atuar em conjunto com a polícia. A equipe do Iagro está verificando a situação de vacinação e outros requisitos legais do rebanho. A remoção dos animais, caso necessário, poderá ser inviabilizada devido à fragilidade dos mesmos.

Após a identificação do proprietário, ele poderá ser responsabilizado administrativa e penalmente. A multa para esse tipo de infração é de R$ 3.000,00 por animal, podendo ser aplicada diariamente caso o abandono se prolongue. Além disso, a pena prevista na legislação varia de 3 meses a 1 ano de detenção. O capitão Elias afirmou que a equipe está comprometida em finalizar o levantamento até o fim do dia e responsabilizar os envolvidos.

*Com informações da PMA